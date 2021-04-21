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Баста ответил на вопрос о возможном бое с Тимати

Баста ответил на вопрос о возможном бое с Тимати
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под прозвищем Баста, рассказал, что думает по поводу поединка с другим рэпером Тимати.

Ранее Баста пытался организовать бой с Тимати. Вчера, 20 апреля, он объявил о создании боксёрской промоутерской компании Gazfight.

«Бой с Тимати? У меня шесть серьезных сотрясений мозга, травмирована голова и несколько шрамов на затылке. Поэтому сам я очень аккуратно боксом (занимаюсь. — Прим. «Чемпионата») и, к сожалению, не могу выступать более серьёзно, чем какие-то умеренные спарринги.

Вопрос чести? Он не решается боксом и на ринге. Он решается так, как я это вижу. Мне никогда не нужен был бокс, чтобы отстаивать свою честь. Бокс — это произведение искусства, очень тонкая материя. Неправильно говорить, что боксёры просто всех бьют и решают свои вопросы только кулаками. Я свою честь могу отстаивать без бокса… Ведь есть молоток», — приводит слова Басты Sport24.

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