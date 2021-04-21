Daily Star подсчитала размер состояния Конора Макгрегора, который подумывает купить «МЮ»

Британская газета Daily Star оценила размер состояния бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который заявил, что думает о приобретении «Манчестер Юнайтед». По подсчётам издания, общее состояние Макгрегора в настоящее время составляет $ 252 млн.

Макгрегор объявил о желании приобрести «Манчестер Юнайтед» после того, как стало известно о развале Европейской Суперлиги, одним из участников которой был «МЮ». Сообщалось, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций легендарного клуба, рассматривает вариант с его продажей.

Напомним, что Макгрегор имеет успешный опыт в бизнес-индустрии. За несколько лет ему удалось раскрутить собственный бренд виски.