Кокляев показал доброе фото с А. Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с бойцом смешанных единоборств с Александром Емельяненко. В ноябре 2019 года Емельяненко и Кокляев провели боксёрский поединок, закончившийся победой бойца в первом раунде. На снимке Александр и Михаил улыбаются.
«Это было круто, Саня. И «здрасьте-здрасьте, люди добрые», и трешток, и кепка, и твои удары, и гнездо кукушки. Не знаю, свидимся ли вновь, но надеюсь, верю и жду», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Михаила Кокляева.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Миша, только не бухай с ним!»
«Такого бойца алкоголь испортил… А мог бы в UFC блистать!»
«Молодец, так надо держать, большие люди всегда были добрыми».
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