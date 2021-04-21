Кокляев показал доброе фото с А. Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с бойцом смешанных единоборств с Александром Емельяненко. В ноябре 2019 года Емельяненко и Кокляев провели боксёрский поединок, закончившийся победой бойца в первом раунде. На снимке Александр и Михаил улыбаются.

«Это было круто, Саня. И «здрасьте-здрасьте, люди добрые», и трешток, и кепка, и твои удары, и гнездо кукушки. Не знаю, свидимся ли вновь, но надеюсь, верю и жду», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Михаила Кокляева.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Миша, только не бухай с ним!»

«Такого бойца алкоголь испортил… А мог бы в UFC блистать!»

«Молодец, так надо держать, большие люди всегда были добрыми».