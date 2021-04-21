Костя Цзю стал гостем программы «Вечерний Ургант» и отработал приём с ведущим

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю стал гостем программы «Вечерний Ургант».
Боксёр отработал с ведущим один из приёмов фитнес-бокса: Цзю ударил так, что коснулся кулаком кончика носа Ивана Урганта.
Напомним, в марте сын Кости Цзю Тим победил представителя Ирландии Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце после того, как его соперник провёл апперкот левой снизу в челюсть. Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).
- 21 апреля 2021
-
14:01
-
12:53
-
12:32
-
12:00
-
11:09
-
10:01
-
09:00
-
00:37
- 20 апреля 2021
-
23:44
-
22:38
-
22:21
-
21:43
-
20:59
-
19:57
-
18:48
-
17:24
-
16:05
-
15:01
-
14:01
-
13:19
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 19 апреля 2021
-
23:57
-
21:55
-
20:59
-
18:41
-
17:44
-
16:36
-
16:02
-
14:33
-
14:32