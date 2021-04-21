Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Орловский признался, что пробовал курить марихуану

Орловский признался, что пробовал курить марихуану
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории белорус Андрей Орловский ответил на вопрос подписчика, пробовал ли он каннабис и многие ли бойцы курят в зале American Top Team (ATT).

«Несколько раз пробовал курить марихуану, что-то не очень. В зале АТТ? Не скажу, что многие курят. Но несколько человек знаю, которые частенько курят. Практически каждый день, а то и по несколько раз в день», — сказал Орловский, отвечая на вопрос подписчика в «сториз» своего "инстаграма".

42-летний Орловский выступает в смешанных единоборствах с 1999 года. Последний поединок он провёл в минувшие выходные, победив Чейза Шермана единогласным решением судей. Всего на его счету 31 победа и 20 поражений, ещё два боя признали несостоявшимся.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021