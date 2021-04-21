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Лопес: говорят, у Ломаченко психологические проблемы после поражения

Лопес: говорят, у Ломаченко психологические проблемы после поражения
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, что у бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко появились психологические проблемы, после того как украинец потерпел от него поражение.

«Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения. В этом плане ты остаёшься сфокусированным, если продолжаешь тренироваться. Ты однажды проигрываешь, и порой это плохо заканчивается», — рассказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.

В октябре 2020 года Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. 33-летний украинский спортсмен выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Василий провёл 16 поединков, одержав в них 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и потерпев два поражения. Также он двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.

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