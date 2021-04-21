Джошуа пригласил Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочный лагерь перед боем с Фьюри
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, кого хотел бы видеть в своём тренировочном лагере в преддверии поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. По словам Джошуа, он хотел бы видеть Владимира Кличко, Флойда Мейвезера и Эвандера Холифилда.
«Боксёры должны держаться вместе. Львы — быть вместе со львами. И хорошим боксёрам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто ещё лучше.
Хотел бы видеть в своём лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других», — приводит слова британца BoxingScene.
Напомним, Джошуа и Фьюри договорились о двух боях.
Эдди Хирн назвал дату боя Фьюри — Джошуа
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
16:10
-
16:02
-
15:01
-
14:30
-
14:01
-
12:53
-
12:32
-
12:00
-
11:09
-
10:01
-
09:00
-
00:37
- 20 апреля 2021
-
23:44
-
22:38
-
22:21
-
21:43
-
20:59
-
19:57
-
18:48
-
17:24
-
16:05
-
15:01
-
14:01
-
13:19
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 19 апреля 2021
-
23:57
-
21:55
-
20:59
-
18:41
-
17:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам