Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джошуа пригласил Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочный лагерь перед боем с Фьюри

Джошуа пригласил Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочный лагерь перед боем с Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, кого хотел бы видеть в своём тренировочном лагере в преддверии поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. По словам Джошуа, он хотел бы видеть Владимира Кличко, Флойда Мейвезера и Эвандера Холифилда.

«Боксёры должны держаться вместе. Львы — быть вместе со львами. И хорошим боксёрам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто ещё лучше.

Хотел бы видеть в своём лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других», — приводит слова британца BoxingScene.

Напомним, Джошуа и Фьюри договорились о двух боях.

Эдди Хирн назвал дату боя Фьюри — Джошуа
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021