Джошуа пригласил Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочный лагерь перед боем с Фьюри

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, кого хотел бы видеть в своём тренировочном лагере в преддверии поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. По словам Джошуа, он хотел бы видеть Владимира Кличко, Флойда Мейвезера и Эвандера Холифилда.

«Боксёры должны держаться вместе. Львы — быть вместе со львами. И хорошим боксёрам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто ещё лучше.

Хотел бы видеть в своём лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других», — приводит слова британца BoxingScene.

Напомним, Джошуа и Фьюри договорились о двух боях.