Боец Bellator Дарина Маздюк дала прогнозы на главные женские бои года

Боец Bellator Дарина Маздюк рассказала, какие женские бои ждёт больше всего.

«Вейли Чжан против Роуз Намаюнас — очень неоднозначный бой. По физухе Чжан мощнее, но Роуз очень жилистая. Я уверена, что в плане борьбы она очень мощная. Она выглядит худенькой, но это обманчиво. На стороне Вейли Чжан физическая сила, но с Роуз будет очень неудобно бороться, она может забороть Вейли.

Вейли может вытянуть, но и любой удар Роуз может иметь самые серьезные последствия для Чжан. Она просто может уйти в нокаут.

Скажу честно, бой Вейли и Роуз я очень жду. Могу сравнить это с ожиданием поединка Хабиба и Конора.

Шевченко против Андраде. Скажу однозначно, что мой прогноз в пользу Шевченко. Она победит досрочно. В первом или втором раунде. До третьего она Джессику не допустит. Андраде боец не того уровня, чтобы тягаться с Валентиной. Джессика проиграет досрочно. Скорее всего, нокаутом», — цитирует Маздюк Metaratings.