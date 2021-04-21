Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец Bellator Дарина Маздюк дала прогнозы на главные женские бои года

Боец Bellator Дарина Маздюк дала прогнозы на главные женские бои года
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Боец Bellator Дарина Маздюк рассказала, какие женские бои ждёт больше всего.

«Вейли Чжан против Роуз Намаюнас — очень неоднозначный бой. По физухе Чжан мощнее, но Роуз очень жилистая. Я уверена, что в плане борьбы она очень мощная. Она выглядит худенькой, но это обманчиво. На стороне Вейли Чжан физическая сила, но с Роуз будет очень неудобно бороться, она может забороть Вейли.

Вейли может вытянуть, но и любой удар Роуз может иметь самые серьезные последствия для Чжан. Она просто может уйти в нокаут.

Скажу честно, бой Вейли и Роуз я очень жду. Могу сравнить это с ожиданием поединка Хабиба и Конора.

Шевченко против Андраде. Скажу однозначно, что мой прогноз в пользу Шевченко. Она победит досрочно. В первом или втором раунде. До третьего она Джессику не допустит. Андраде боец не того уровня, чтобы тягаться с Валентиной. Джессика проиграет досрочно. Скорее всего, нокаутом», — цитирует Маздюк Metaratings.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021