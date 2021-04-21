Боец Bellator Дарина Маздюк дала прогнозы на главные женские бои года

Боец Bellator Дарина Маздюк рассказала, какие женские бои ждёт больше всего.
«Вейли Чжан против Роуз Намаюнас — очень неоднозначный бой. По физухе Чжан мощнее, но Роуз очень жилистая. Я уверена, что в плане борьбы она очень мощная. Она выглядит худенькой, но это обманчиво. На стороне Вейли Чжан физическая сила, но с Роуз будет очень неудобно бороться, она может забороть Вейли.
Вейли может вытянуть, но и любой удар Роуз может иметь самые серьезные последствия для Чжан. Она просто может уйти в нокаут.
Скажу честно, бой Вейли и Роуз я очень жду. Могу сравнить это с ожиданием поединка Хабиба и Конора.
Шевченко против Андраде. Скажу однозначно, что мой прогноз в пользу Шевченко. Она победит досрочно. В первом или втором раунде. До третьего она Джессику не допустит. Андраде боец не того уровня, чтобы тягаться с Валентиной. Джессика проиграет досрочно. Скорее всего, нокаутом», — цитирует Маздюк Metaratings.
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