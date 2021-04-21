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Боец UFC Гамзатов оценил шансы Масвидаля в поединке с Усманом

Боец UFC Гамзатов оценил шансы Масвидаля в поединке с Усманом
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Шамиль Гамзатов поделился ожиданиями от титульного поединка Хорхе Масвидаля и Камару Усмана. Бой будет проходить на турнире UFC 261 в ночь с 24 на 25 апреля. Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Усман будет защищать титул.

«Я думаю, что если Масвидаль хорошо подготовится, то у него есть шанс выиграть в стойке. Тактика Усмана будет абсолютно идентична их первому поединку. Камару будет забирать центр октагона, прижимать Хорхе к сетке.

Если всё будет получаться, то Усман попытается завершить поединок досрочно, но, скорее всего, он пройдёт полную дистанцию. Хотя у них уже личные моменты и каждый будет стараться финишировать оппонента досрочно. Нас ожидает очень интересный бой.

Мне кажется, что с небольшим перевесом победит Усман. Ставки на Камару чуть больше. Масвидаль может попасть, нокаутировать Усмана. Ставлю 60 на 40 в пользу Камару Усмана», — цитирует Гамзатова Metaratings.

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