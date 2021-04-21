Чимаев опубликовал фото с сыном Кадырова, который одержал спорную победу

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен выложил фото с 13-летним Адамом, сыном президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
«Адам — мой брат», — подписал фото Чимаев.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Чимаева.
Ранее Адам оказался под огнём критики после того, как одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров.
Соперники приступили к обмену ударами во втором раунде, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Баттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.
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