Чимаев опубликовал фото с сыном Кадырова, который одержал спорную победу

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен выложил фото с 13-летним Адамом, сыном президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Адам — мой брат», — подписал фото Чимаев.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Чимаева.

Ранее Адам оказался под огнём критики после того, как одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров.

Соперники приступили к обмену ударами во втором раунде, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Баттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.