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Леннокс Льюис призвал не называть YouTube-блогеров профессиональными боксёрами

Леннокс Льюис призвал не называть YouTube-блогеров профессиональными боксёрами
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Леннокс Льюис поделился мнением о YouTube-блогерах, которые проводят бои. Льюис признал не называть их профессиональными боксёрами.

«Профессионалы знают, на какие жертвы надо идти, чтобы заработать деньги и славу. Мы дерёмся, когда никому неизвестны наши имена. Нами движет желание стать лучше, подражать лучшим и быть лучшими. Это вдохновение не исчезает. Пожалуйста, перестаньте называть ютуберов и прочих знаменитостей профессиональными боксёрами. Просто наслаждайтесь шоу с их участием», — написал Льюис в своём «твиттере».

Ранее известный YouTube-блогер Джейк Пол в боксёрском поединке нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена. После боя Пол подчеркнул, что является начинающим и голодным боксёром, который будет прогрессировать и дальше.

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