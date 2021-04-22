Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

UFC выплатит гонорар за поединок получившему травму перед боем Драккару Клозе

UFC выплатит гонорар за поединок получившему травму перед боем Драккару Клозе
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Организация UFC выплатит гонорар Драккару Клозе за несостоявшийся бой на турнире UFC on ESPN 22. На дуэли взглядов оппонент Клозе Джереми Стивенс сильно толкнул соперника, тот упал, после чего почувствовал себя плохо. Позднее выяснилось, что у Клозе растяжение шеи и сотрясение мозга.

«После некоторого разговора UFC наконец согласился заплатить Клозе его деньги за выступление после инцидента на прошлой неделе, когда его оппонент Джереми Стивенс толкнул его, что в конечном итоге вынудило его выйти из боя. В результате инцидента Клозе получил сотрясение мозга и растяжение шейного отдела», — написал в своём аккаунте в «Инстаграме» инсайдер Ариэль Хельвани.

Ранее стало известно, что Стивенс не получил деньги за бой. Гонорар бойца за поединок мог составить $ 50 тыс.

«Представители UFC отправили меня к физиотерапевтам. Ночью я отъедался после весогонки, растягивался и снова встречался с физиотерапевтами. Однако наутро я проснулся с головной болью и тошнотой. Лучше становилось только в темноте. Мне дали лекарства, а через несколько часов меня вырвало. Мы связались с врачом UFC, и он принял решение о госпитализации. Приношу всем извинения. Я всеми силами пытался спасти бой, но определенные вещи мне неподвластны», – объяснил произошедшее Клозе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021