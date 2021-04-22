UFC выплатит гонорар за поединок получившему травму перед боем Драккару Клозе

Организация UFC выплатит гонорар Драккару Клозе за несостоявшийся бой на турнире UFC on ESPN 22. На дуэли взглядов оппонент Клозе Джереми Стивенс сильно толкнул соперника, тот упал, после чего почувствовал себя плохо. Позднее выяснилось, что у Клозе растяжение шеи и сотрясение мозга.

«После некоторого разговора UFC наконец согласился заплатить Клозе его деньги за выступление после инцидента на прошлой неделе, когда его оппонент Джереми Стивенс толкнул его, что в конечном итоге вынудило его выйти из боя. В результате инцидента Клозе получил сотрясение мозга и растяжение шейного отдела», — написал в своём аккаунте в «Инстаграме» инсайдер Ариэль Хельвани.

Ранее стало известно, что Стивенс не получил деньги за бой. Гонорар бойца за поединок мог составить $ 50 тыс.

«Представители UFC отправили меня к физиотерапевтам. Ночью я отъедался после весогонки, растягивался и снова встречался с физиотерапевтами. Однако наутро я проснулся с головной болью и тошнотой. Лучше становилось только в темноте. Мне дали лекарства, а через несколько часов меня вырвало. Мы связались с врачом UFC, и он принял решение о госпитализации. Приношу всем извинения. Я всеми силами пытался спасти бой, но определенные вещи мне неподвластны», – объяснил произошедшее Клозе.