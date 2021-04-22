Ронда Роузи объявила о своей беременности

Экс- чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи публично объявила о беременности, назвав приблизительные сроки появления ребёнка на свет.
Роузи сделала заявление на своём YouTube-канале, сообщив, что она и её супруг Трэвис Браун (также бывший боец UFC) станут родителями в начале осени. По словам Ронды, они узнали о беременности ещё в январе, но решились заявить об этом публично только сейчас, отметив, что ребёнок родится в сентябре.
34-летняя Ронда Роузи одержала в MMA 12 побед и потерпела два поражения. Свой последний бой она провела в декабре 2016 года, уступив техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. Последние годы Ронда выступала в рестлинге и стала чемпионкой, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин.
38-летний Трэвис Браун имеет в послужном списке 18 побед, семь поражений и одну ничью. Браун проиграл последние четыре поединка. Свой последний бой он провёл в июле 2017 года, уступив Алексею Олейнику.
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