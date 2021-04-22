Мейвезер и Логан Пол договорились о новой дате боя

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сразится с YouTube-блогером Логаном Полом 5 июня. Об этом сообщает издание The Athletic. Изначально бой должен был состояться 20 февраля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен весить не более 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — не более 190 фунтов (86,2 кг).
44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.
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