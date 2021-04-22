Макгрегор — о третьем бое с Порье: лёгкая работа
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от третьего поединка с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.
«Это будет лёгкая работа. Снова полный зал. Снова рекорды по продажам билетов и PPV. 10 июля, Город грехов», — написал Макгрегор в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором он празднует победу.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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