Усман: я предложил Макгрегору титульный бой. Это было бы жестокое избиение
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, что предложил поединок бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору. По словам Усмана, Макгрегор избегает встречи с ним.
«Конор понимает, что ему не хочется этих проблем. Я предложил ему бой. Конор, у тебя есть шанс, если хочешь. Но Конор не хочет. В конце концов, он не упоминает моего имени.
Всё складывается так плохо (в смысле боя с Макгрегором. — Прим. «Чемпионата»), что я уже даже не думаю об этом. Но это было бы жестокое избиение», — рассказал Усман в интервью TMZ.
В ближайшие выходные Усман проведёт защиту титула в поединке с Хорхе Масвидалем. Макгрегор в июле в третий раз сразится с Дастином Порье.
Масвидаль объяснил, почему проиграл Усману в первом бою
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
15:38
-
15:00
-
14:10
-
14:06
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:02
-
10:01
-
09:00
-
06:57
-
05:50
-
02:08
- 21 апреля 2021
-
23:07
-
21:17
-
19:27
-
18:03
-
17:56
-
16:10
-
16:02
-
15:01
-
14:30
-
14:01
-
12:53
-
12:32
-
12:00
-
11:09
-
10:01
-
09:00
-
00:37
- 20 апреля 2021
-
23:44
-
22:38
-
22:21
-
21:43
-
20:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам