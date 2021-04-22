Усман: я предложил Макгрегору титульный бой. Это было бы жестокое избиение

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, что предложил поединок бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору. По словам Усмана, Макгрегор избегает встречи с ним.

«Конор понимает, что ему не хочется этих проблем. Я предложил ему бой. Конор, у тебя есть шанс, если хочешь. Но Конор не хочет. В конце концов, он не упоминает моего имени.

Всё складывается так плохо (в смысле боя с Макгрегором. — Прим. «Чемпионата»), что я уже даже не думаю об этом. Но это было бы жестокое избиение», — рассказал Усман в интервью TMZ.

В ближайшие выходные Усман проведёт защиту титула в поединке с Хорхе Масвидалем. Макгрегор в июле в третий раз сразится с Дастином Порье.