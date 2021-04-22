Чендлер назвал следующих претендентов на пояс UFC, который освободил Нурмагомедов

Претендент на пояс UFC в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал, кто из бойцов, помимо него и Чарльза Оливейры, входит в число претендентов на титул, освобождённый Хабибом Нурмагомедовым. В мае Чендлер и Оливейра оспорят вакантный титул.

По словам Чендлера, после них с Оливейрой на пояс будут претендовать Дастин Порье и Конор Макгрегор.

«Очевидно, что Дастин Порье — главный претендент на чемпионский бой. Он выбрал деньги, приняв бой с Конором Макгрегором, и упустил шанс побороться за пояс.

Но, если Дастин победит Конора, ни у кого не возникнет сомнений относительно его права на титульный бой. Нужно учитывать и Макгрегора, мы знаем, как он гонится за поясом», — приводит слова Чендлера издание MMAJunkie.