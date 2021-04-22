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Тони Джонсон перевесил Побережца перед ACA 122

Тони Джонсон перевесил Побережца перед ACA 122
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

Чемпион ACA в тяж`лом весе, американец Тони Джонсон «Халк» оказался почти на 6 килограммов тяжелее претендента на титул украинца Дмитрия Побережца на официальной процедуре взвешивания перед турниром ACA 122. Весы под Джонсоном показали 120,25 кг., в то время как все Побережца составил 114,3 кг.

Бой Побережец-Джонсон пройдёт 23 апреля в Минске, на кону противостояния будет стоять пояс чемпиона в престижнейшем тяжелом дивизионе ACA. Джонсон завоевал титул чемпиона в ноябре 2020 года на турнире ACA 114, нокаутировав Даниэля Омельянчука. Дмитрий Побережец, который не проигрывал в последних 16-ти поединках, вернулся в клетку после почти четырёхлетнего перерыва и нокаутировал Адама Палаша и Руслана Магомедова.

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