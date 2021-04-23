А. Емельяненко получит рекордный гонорар за бой с Джиганом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко получит рекордный гонорар за поединок с рэп-исполнителем Джиганом. Об этом рассказал менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

«Дата есть, но пока не могу её назвать. Бумаги ещё не подписаны. Думаю, после первых майских праздников будут новости, мы всё опубликуем и всё расскажем. Цифры космические, мы их обнародуем после подписания. Такого гонорара у Александра за всю историю выступления в ММА ещё не было.



Александр уже третью неделю тренируется на спортбазе в Чехове. За это время он только два раза ездил в Москву и один раз в Питер. Пока он, честно говоря, не в форме, тяжело даётся. Сложнее, чем обычно, но уже лучше, чем было изначально. Он долгое время лечился, принимал таблетки, которые несовместимы с тяжёлыми физическими нагрузками», — приводит слова Бостанова «Спорт-Экспресс».