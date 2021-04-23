«Это всё из-за тебя!» Костя Цзю высказал всё в лицо эмигрировавшему в Австралию отцу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, как его сын оказался в боксе, и что являлось мотивацией самого Кости в юном возрасте.



«Никого из своих детей я не заставлял заниматься боксом. Но мой старший сам пожелал идти на ринг. Это было исключительно его решение, которое он принял уже будучи взрослым. Но вот дочерей на ринге я видеть не хотел бы – я не сторонник женского бокса. Потому что бокс – это больно. У меня за всю жизнь было четыре или пять рассечений брови. И штук 500 рассечений губ. Зачем это девушкам?!

Я помню однушку в «хрущёвке», в которой жил когда-то. Это и стало, наверное, толчком для меня – я очень хотел выйти из этого мира. Это была мотивация, которая заставляла меня в 11-летнем возрасте вставать в 5.30 утра каждый день и идти на тренировку. Сегодня мои родители живут в Австралии, в хорошем большом доме с видом на бассейн. И как-то я сказал отцу: «Всё это – из-за тебя!» Он не понял, а я пояснил: «Не отправил бы ты меня в зал бокса, когда мне было 9 лет, сидел бы сейчас у себя в Серове (Свердловская область – Прим. ред.)», — цитирует Цзю Дни.ру.