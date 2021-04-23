Конор Макгрегор обратился к хейтерам
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к хейтерам в «Инстаграме».
«Анонимные хейтеры игроков, чем мы можем вам помочь?» — написал Макгрегор, прикрепив текст к своим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Недавно Конор Макгрегор стал участником скандальной истории. Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье обвинил ирландца в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили третий поединок Конор Макгрегор — Дастин Порье.
Макгрегор — о третьем бое с Порье: лёгкая работа
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