Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Конор Макгрегор обратился к хейтерам

Конор Макгрегор обратился к хейтерам
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к хейтерам в «Инстаграме».

«Анонимные хейтеры игроков, чем мы можем вам помочь?» — написал Макгрегор, прикрепив текст к своим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Недавно Конор Макгрегор стал участником скандальной истории. Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье обвинил ирландца в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили третий поединок Конор Макгрегор — Дастин Порье.

Макгрегор — о третьем бое с Порье: лёгкая работа
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021