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PFL 1: полный кард турнира с главным боем Петтис — Коллард

PFL 1: полный кард турнира с главным боем Петтис — Коллард
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
Аудио-версия:

В ночь с 23 на 24 апреля мск в Атлантик-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 1. В главном событии вечера сразятся экс-чемпион UFC Энтони Петтис, дебютирующий в PFL, и Клэй Коллард. В карде запланированы бои двух россиян: Ахмеда Алиева и Мовлида Хайбулаева… Предлагаем вашему вниманию видеопревью полный кард турнира.

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Основной кард:

Лёгкий вес: Энтони Петтис – Клэй Коллард
Лёгкий вес: Натан Шульт – Марчин Хелд
Полулёгкий вес: Мовлид Хайбулаев – Лазарь Стоядинович
Полулёгкий вес: Лэнс Палмер – Бубба Дженкинс

Предварительный кард:

Полулёгкий вес: Брэндан Лонейн – Шеймон Мораес
Лёгкий вес: Джоилтон Люттербах – Рауш Манфио
Лёгкий вес: Ахмед Алиев – Михаил Одинцов
Полулёгкий вес: Крис Уэйд – Энтони Дизи
Полулёгкий вес: Жо Сангбин – Тайлер Даймонд
Лёгкий вес: Лоик Раджабов – Алекс Мартинес

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