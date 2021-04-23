PFL 1: полный кард турнира с главным боем Петтис — Коллард

В ночь с 23 на 24 апреля мск в Атлантик-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 1. В главном событии вечера сразятся экс-чемпион UFC Энтони Петтис, дебютирующий в PFL, и Клэй Коллард. В карде запланированы бои двух россиян: Ахмеда Алиева и Мовлида Хайбулаева… Предлагаем вашему вниманию видеопревью полный кард турнира.

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Основной кард:

Лёгкий вес: Энтони Петтис – Клэй Коллард

Лёгкий вес: Натан Шульт – Марчин Хелд

Полулёгкий вес: Мовлид Хайбулаев – Лазарь Стоядинович

Полулёгкий вес: Лэнс Палмер – Бубба Дженкинс

Предварительный кард:

Полулёгкий вес: Брэндан Лонейн – Шеймон Мораес

Лёгкий вес: Джоилтон Люттербах – Рауш Манфио

Лёгкий вес: Ахмед Алиев – Михаил Одинцов

Полулёгкий вес: Крис Уэйд – Энтони Дизи

Полулёгкий вес: Жо Сангбин – Тайлер Даймонд

Лёгкий вес: Лоик Раджабов – Алекс Мартинес