«Орлы не плачут». Американский чемпион ACA – об уходе Нурмагомедова после смерти отца

Чемпион ACA в тяжёлом весе американец Тони Джонсон поддержал решение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, после того как у него умер отец.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле 2020 года на 58-м году жизни. В октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры, после того как победил Джастина Гэтжи. В марте 2021 года он официально подтвердил своё решение.

«Не скажу, что я очень удивился, когда он решил уйти. Всё-таки он остался без отца и тренера, после такого очень непросто продолжать. Но ведь орлы не плачут, правда?

Я могу его понять, поскольку сам прошёл через подобное. Я потерял младшего брата, ему было всего 17 лет. Хабиб лишился отца, я – брата. Мы оба потеряли близких людей, и я могу понять его боль.

Кроме того, он дал обещание матери. Он человек слова. И если он сказал, что больше не дерётся, то он действительно больше не дерётся. И никакие деньги не заставят его вернуться.

История Хабиба – это точно не про деньги. Он держит слово, и я уважаю его за это», — цитирует Джонсона «Газета.ру».