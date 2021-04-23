Daily Express оценила шансы Конора Макгрегора купить «Манчестер Юнайтед»

Британская газета Daily Express прокомментировала твит бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который заявил, что думает о приобретении «Манчестер Юнайтед».
Макгрегор объявил о желании приобрести «Манчестер Юнайтед» после того, как стало известно о развале Европейской Суперлиги, одним из участников которой был «МЮ». Сообщалось, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций легендарного клуба, рассматривает вариант с его продажей.
«Хоть Макгрегор, возможно, и хочет занять место в совете директоров «Юнайтед» в один прекрасный день, шансов на это почти нет. Состояние 32-летнего спортсмена оценивается в 181 млн. фунтов стерлингов (примерно $ 252 млн. — Прим. «Чемпионата»), однако этого явно мало, чтобы купить такой клуб, как «Юнайтед».
Ранее в этом месяце Forbes подсчитала, что «Красные дьяволы» стоят $ 3 млрд. Это обеспечивает им место в списке самых богатых клубов мира. Они уступают только «Реалу» и «Барселоне». Даже если Макгрегор 20 раз выиграет в лотерею, неизвестно ещё, захотят ли Глейзеры продавать ему свою долю», — отмечается в материале на сайте издания.
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