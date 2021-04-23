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Энди Руис назвал топ-5 боксёров в тяжёлом весе

Энди Руис назвал топ-5 боксёров в тяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис рассказал, кто, по его мнению, в настоящий момент входит в пятёрку лучших боксёров в дивизионе. В свой топ-5 Руис включил чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, самого себя, экс-чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера и Криса Арреолу. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере».

Руис был обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO с июня по декабрь 2019 года. Он неожиданно победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде. Во втором поединке британский боксёр взял реванш и вернул себе соответствующие пояса.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал топ-5 боксёров в истории.

Флойд Мейвезер назвал топ-5 боксёров в истории
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