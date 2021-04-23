Исмаилов потроллил Макгрегора за его слова о Нурмагомедове и дагестанцах. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, высмеяв бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ранее Макгрегор заявил, что дагестанцы склонны убегать и прятаться, и это, по его мнению, видно на примере экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Исмаилов вставил фрагмент этой пресс-конференции в ролик, в котором показано, как он включает электробритву, после чего в кадре появляется лысая голова Макгрегора.

«Слово не воробей, вылетит — волосы тоже вылетят», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову, после того как россиянин успешно применил болевой приём в четвёртом раунде.