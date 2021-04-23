Адесанья, вероятно, проведёт следующий бой с Веттори

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 12 июня на турнире UFC 263. Его соперником должен стать Марвин Веттори, сообщает обозреватель Ариэль Хельвани на своей странице в «Твиттере».

Предполагалось, что соперником новозеландца нигерийского происхождения станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, потому Адесанья встретится с Веттори.

Интересно, что в прошлом они уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.