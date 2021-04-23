Кудряшов — о будущем Поветкина: хотел бы, чтобы он боксировал всегда

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился мыслями о будущем бывшего временного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Поветкина. По словам Кудряшова, лишь сам экс-чемпион будет принимать решение, продолжать ему карьеру или прощаться со спортом.
«Сейчас хотелось бы пожелать Александру верных решений и немного абстрагироваться от толпы. От всего того, что ему советуют и предрекают. У него есть всё для того, чтобы самому выбрать правильный путь и принять правильное решение. Александру всех благ, у него маленький ребёнок, и ему сейчас есть чем заняться. Поветкин является спортсменом с довольно богатым багажом, и в его карьере случалось всякое, поэтому я думаю, что он в полном порядке. Зная, какой Александр кремень, думаю, поражение от Уайта на него не оказало никакого влияния.
Это его жизнь, его бокс, и только ему решать, что делать дальше. Я бы вообще хотел, чтобы он всегда боксировал. Хочется всегда смотреть его бои», — приводит слова Кудряшова издание «Известия».
Напомним, в предыдущем поединке Поветкин потерпел третье поражение в карьере, проиграв нокаутом Диллиану Уайту.
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