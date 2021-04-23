Дана Уайт рассказал, какую гарантированную сумму требует Джонс за бой с Нганну

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какие условия ставит перед лигой её бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс для организации схватки с чемпионом в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам функционера, Джонс требует у UFC гарантированный гонорар размером в $ 30 млн.

«Мы пытались работать с Джонсом. Но в конечном счёте должны были двигаться к чему-то более реальному. Деррик Льюис заслуживает титульный бой. Он побеждал Нганну, он выглядел хорошо в недавних поединках, он входит в топ-3 дивизиона, так что он заслуживает шанса. Этот бой может состояться. Что касается Джонса, он даст нам знать, когда будет готов.

Его условия — гарантированная сумма в $ 30 млн. Но наш бизнес работает так, что все делятся доходами от продаж по системе PPV. Именно так это работает. Это помогает вести бизнес и не уничтожать его», — приводит слова Уайта BJPenn.