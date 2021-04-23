«Он просто болтун». Мэгни высказался о Чимаеве

Боец UFC Нил Мэгни высказался о Хамзате Чимаеве, с которым он, возможно, проведёт следующий поединок. Американец дал понять, что пока не относится к Чимаеву как к серьёзной угрозе.

«На данный момент этот парень просто болтун. Он говорит всё, что взбредёт ему в голову, и надеется, что это сбудется. Он зашёл так далеко, что сказал, будто готов сразиться с Усманом, Блаховичем и Адесаньей за один вечер. Чувак, это уже просто край. Хамзат не дерётся с по-настоящему сильными бойцами. Я готов с ним встретиться в любой день. Теперь мяч на его стороне.

Раньше надеялся, что наша с ним встреча произойдёт. Но теперь, видя, что он не может сосредоточиться на чём-то одном, я всё больше сомневаюсь, что мы встретимся», — приводит слова Мэгни BJ Penn.