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Хурцидзе добился пересмотра приговора

Хурцидзе добился пересмотра приговора
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, известный грузинский боксёр Автандил Хурцидзе добился пересмотра приговора по делу о членстве в организованной преступной группировке, а также о рэкете, сообщает Boxingtalk.

Хурцидзе признали главным силовиком криминального авторитета Раждена Шулаи. В 2018 году его приговорили к десятилетнему заключению. Но сейчас Автандил добился пересмотра приговора. Защита нашла зацепку, обвинив судью в предвзятости.

В ходе рассмотрения дела представительница закона позволила некорректный комментарий, заявив, что приговор сдержит «русскую мафию». Хоть это и не позволило Хурцидзе избавиться от обвинительного приговора, по крайней мере, он получил возможность добиться его пересмотра.

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