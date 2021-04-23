Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, известный грузинский боксёр Автандил Хурцидзе добился пересмотра приговора по делу о членстве в организованной преступной группировке, а также о рэкете, сообщает Boxingtalk.

Хурцидзе признали главным силовиком криминального авторитета Раждена Шулаи. В 2018 году его приговорили к десятилетнему заключению. Но сейчас Автандил добился пересмотра приговора. Защита нашла зацепку, обвинив судью в предвзятости.

В ходе рассмотрения дела представительница закона позволила некорректный комментарий, заявив, что приговор сдержит «русскую мафию». Хоть это и не позволило Хурцидзе избавиться от обвинительного приговора, по крайней мере, он получил возможность добиться его пересмотра.