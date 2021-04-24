Чжан Вейли ответила Намаюнас на критику коммунистического режима перед боем UFC

Китаянка Чжан Вейли ответила американскому бойцу MMA Роуз Намаюнас, которая является уроженкой Литвы, на критику коммунистического режима.

«На меня это не сильно влияет. Думаю, что, будучи спортсменом, ты должен сосредоточиться на своём виде спорта. UFC предоставил очень хорошую площадку для спортсменов со всего мира, которые приехали из разных стран, разных религий, чтобы сразиться друг с другом. Это способ узнать друг друга и подружиться. Я должна быть позитивной. У Роуз много сильных сторон, её бокс и работа ног невероятны. У неё также есть преимущество в росте и досягаемости меня, но её слабости — моя сильная сторона», — приводит слова Чжан Metro.

Титульный бой Намаюнас и Чжан состоится 24 апреля в рамках турнира UFC 261.