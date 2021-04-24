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Коллар победил Петтиса на турнире PFL

Коллар победил Петтиса на турнире PFL
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Американец Энтони Петтис в своём дебютном поединке в PFL в легком весе уступил соотечественнику Клэю Коллару в Атлантик-Сити (США).

Главный бой вечера продлился три раунда. Коллар выиграл единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-28). На счету 34-летнего Петтиса 24 победы и 11 поражений в ММА, у 28-летнего Коллара 19 побед и восемь поражений.

Также в рамках турнира состоялись поединки первого тура PFL в полулёгком весе. Британец Брэндан Лонейн возглавил таблицу, набрав шесть очков за досрочную победу над бразильцем Шемоном Мораесом.

Россиянин Мовлид Хайбулаев победил американца Лазаря Стоядиновича (30-27, 30-27, 30-27), американец Бубба Дженкинс одержал победу над соотечественником Лэнсом Палмером (30-27, 30-27, 30-27). Американец Крис Уэйд выиграл у француза Энтони Дизи (29-28, 29-28, 29-28). Кореец Жо Сангбин проиграл американцу Тайлеру Даймонду (27-30, 27-30, 27-30).

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