Джонс ответил Уайту, который рассказал о требуемом гонораре бойца за поединок с Нганну

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал недавнее интервью президента организации Даны Уайта. Ранее Уайт рассказал о причинах, из-за которых UFC не удаётся организовать бой Джонса и чемпиона в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. По словам Уайта, Джонс потребовал гарантированный гонорар в размере $ 30 млн за этот бой. Президент UFC подчеркнул, что считает эти требования нереалистичными.

«Я никогда не говорил о том, что хочу 30 миллионов. Дана, откуда ты взял эту цифру? С тобой говорил кто-то от моего имени или что?» — написал Джонс в своём «твиттере».

Уайт, говоря о требованиях Джонса, сообщил, что организация попытается провести титульный бой Нганну и Деррика Льюиса. По мнению президента UFC, Льюис заслужил право на титульный поединок.