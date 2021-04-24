Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джонс ответил Уайту, который рассказал о требуемом гонораре бойца за поединок с Нганну

Джонс ответил Уайту, который рассказал о требуемом гонораре бойца за поединок с Нганну
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал недавнее интервью президента организации Даны Уайта. Ранее Уайт рассказал о причинах, из-за которых UFC не удаётся организовать бой Джонса и чемпиона в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. По словам Уайта, Джонс потребовал гарантированный гонорар в размере $ 30 млн за этот бой. Президент UFC подчеркнул, что считает эти требования нереалистичными.

«Я никогда не говорил о том, что хочу 30 миллионов. Дана, откуда ты взял эту цифру? С тобой говорил кто-то от моего имени или что?» — написал Джонс в своём «твиттере».

Уайт, говоря о требованиях Джонса, сообщил, что организация попытается провести титульный бой Нганну и Деррика Льюиса. По мнению президента UFC, Льюис заслужил право на титульный поединок.

Дана Уайт рассказал, какую гарантированную сумму требует Джонс за бой с Нганну
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021