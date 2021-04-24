Джонс ответил Уайту, который рассказал о требуемом гонораре бойца за поединок с Нганну

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал недавнее интервью президента организации Даны Уайта. Ранее Уайт рассказал о причинах, из-за которых UFC не удаётся организовать бой Джонса и чемпиона в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. По словам Уайта, Джонс потребовал гарантированный гонорар в размере $ 30 млн за этот бой. Президент UFC подчеркнул, что считает эти требования нереалистичными.
«Я никогда не говорил о том, что хочу 30 миллионов. Дана, откуда ты взял эту цифру? С тобой говорил кто-то от моего имени или что?» — написал Джонс в своём «твиттере».
Уайт, говоря о требованиях Джонса, сообщил, что организация попытается провести титульный бой Нганну и Деррика Льюиса. По мнению президента UFC, Льюис заслужил право на титульный поединок.
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