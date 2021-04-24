Хабиб поздравил Хайбулаева с первой победой в новом сезоне PFL
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего друга Мовлида Хайбулаева с победой на первом турнире нового сезона лиги PFL.
«Отличная работа, брат, поздравляю и идём дальше. Всё сделал аккуратно, по домашней заготовке», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.
Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля Мовлид Хайбулаев выступил на турнире PFL 1 2021 года. В основном карде шоу он встретился с Лазаром Стоядиновичем и победил его единогласным решением судей. Это была 16-я победа Хайбулаева на профессиональном уровне. Всего в ММА он провёл 18 боёв (16 побед, одна ничья и один бой признан несостоявшимся).
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