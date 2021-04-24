Денис Лаврентьев встретится на турнире RCC 9 с Рафаэлем Диасом

Боец смешанных единоборств, член команды бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Денис Лаврентьев узнал дату следующего поединка и имя соперника.

Денис выступит на турнире RCC 9, проведение которого запланировано на 3 мая. Соперником Лаврентьева станет Рафаэль Диас из Бразилии, сообщает пресс-служба лиги RCC на официальной странице в «Инстаграме».

Изначально ожидалось, что соперником Лаврентьева станет экс-боец UFC Уилсон Рейс, но тот снялся с поединка. Денис последний раз появлялся в клетке в ноябре 2020 года на турнире Parus Fight Championship, тогда он победил Виктора Хенри.

Что касается Диаса, экс-претендент на титул М-1 Challenge в легчайшем весе последний раз бился в октябре 2019 года. Тогда он победил Зарлыка Залкарбека.