«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира MMA RCC: Intro 12

Сегодня, 24 апреля, в Екатеринбурге проходит турнир по смешанным единоборствам MMA RCC: Intro 12. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира. Посмотреть её можно по соответствующей ссылке.

В ходе шоу состоится восемь поединков. В главном бою вечера опытный украинец Борис Полежай померится силами с ростовчанином Сергеем Мартыновым.

На турнире также выступит дебютант ММА на профессиональном уровне Эрик Таминдаров и сразу несколько бойцов, в чьём послужном списке менее пяти поединков.