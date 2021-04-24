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MMA RCC: Intro 12
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«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира MMA RCC: Intro 12

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира MMA RCC: Intro 12
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

Сегодня, 24 апреля, в Екатеринбурге проходит турнир по смешанным единоборствам MMA RCC: Intro 12. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира. Посмотреть её можно по соответствующей ссылке.

В ходе шоу состоится восемь поединков. В главном бою вечера опытный украинец Борис Полежай померится силами с ростовчанином Сергеем Мартыновым.

На турнире также выступит дебютант ММА на профессиональном уровне Эрик Таминдаров и сразу несколько бойцов, в чьём послужном списке менее пяти поединков.

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