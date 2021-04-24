Хабиб и Усман Нурмагомедовы посетили родовое село

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, боец Bellator Усман Нурмагомедов, а также ещё один боец смешанных единоборств Шамиль Завуров посетили родовое селение семьи Нурмагомедовых Сильди, которое находится в Цумадинском районе Республики Дагестан.

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, разместил на своей странице в «Инстаграме» соответствующие фото и видео.

«Съездили с братьями в родовое село Сильди», — написал Усман Нурмагомедов.

На записи видны красивые гористые пейзажи. Вместе с Хабибом, Усманом и Шамилем в Сильди приехал и Абубакар Нурмагомедов, что становится ясно после просмотра ролика.

Соответствующий пост доступен на странице Усмана Нурмагомедова в социальной сети «Инстаграм».