Ломаченко показал работу на мешке и груше на растяжках

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко продолжает набирать форму после травмы плеча, полученной ещё до поединка с Теофимо Лопесом. Напомним, что повреждение привело к операции, которую украинец перенёс уже после неудачного поединка с американцем гондурасского происхождения.

На видео на своей странице в «Инстаграме» Василий выложил несколько элементов тренировки. Так, видно, как он отрабатывает левый боковой на настенной подушке. Ломаченко также продемонстрировал работу на мешке и груше на растяжках.

Соответствующее видео доступно на странице боксёра в «Инстаграме».

Напомним, возвращение Василия на ринг ожидается летом 2021 года. Его соперником, вероятнее всего, станет Масаёши Накатани.