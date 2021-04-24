Ломаченко показал работу на мешке и груше на растяжках
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко продолжает набирать форму после травмы плеча, полученной ещё до поединка с Теофимо Лопесом. Напомним, что повреждение привело к операции, которую украинец перенёс уже после неудачного поединка с американцем гондурасского происхождения.
На видео на своей странице в «Инстаграме» Василий выложил несколько элементов тренировки. Так, видно, как он отрабатывает левый боковой на настенной подушке. Ломаченко также продемонстрировал работу на мешке и груше на растяжках.
Соответствующее видео доступно на странице боксёра в «Инстаграме».
Напомним, возвращение Василия на ринг ожидается летом 2021 года. Его соперником, вероятнее всего, станет Масаёши Накатани.
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