Пакьяо и Спенс на продвинутой стадии переговоров. Договариваются о поединке на июль

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион мира по версии WBA с приставкой «в отпуске» Мэнни Пакьяо находятся на продвинутой стадии переговоров о поединке, сообщает Boxingnews24. Легендарный филиппинец из-за неудачных переговоров с Теренсом Кроуфордом переключился на возможный бой со Спенсом. Боксёры могут встретиться уже в июле.

Напомним, Пакьяо последний раз бился ещё в июле 2019 года. Тогда он раздельным решением судей одолел Кита Турмана, нанеся тому первое поражение в карьере. Что касается небитого Спенса, то он последний раз появлялся на ринге в декабре 2020 года. Тогда техасец единогласным решением судей справился с бывшим чемпионом мира, опытным Дэнни Гарсией.