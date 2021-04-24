Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Пакьяо и Спенс на продвинутой стадии переговоров. Договариваются о поединке на июль

Пакьяо и Спенс на продвинутой стадии переговоров. Договариваются о поединке на июль
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион мира по версии WBA с приставкой «в отпуске» Мэнни Пакьяо находятся на продвинутой стадии переговоров о поединке, сообщает Boxingnews24. Легендарный филиппинец из-за неудачных переговоров с Теренсом Кроуфордом переключился на возможный бой со Спенсом. Боксёры могут встретиться уже в июле.

Напомним, Пакьяо последний раз бился ещё в июле 2019 года. Тогда он раздельным решением судей одолел Кита Турмана, нанеся тому первое поражение в карьере. Что касается небитого Спенса, то он последний раз появлялся на ринге в декабре 2020 года. Тогда техасец единогласным решением судей справился с бывшим чемпионом мира, опытным Дэнни Гарсией.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021