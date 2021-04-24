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Дана Уайт подтвердил, что Адесанья встретится с Веттори

Дана Уайт подтвердил, что Адесанья встретится с Веттори
Бокс/ММА / UFC 0
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья следующую защиту титула проведёт в бою с Марвином Веттори, сообщает ESPN MMA в «Инстаграме». Схватка пройдёт 12 июня на турнире UFC 263.

Соответствующий пост доступен на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Предполагалось, что соперником новозеландца нигерийского происхождения станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, потому Адесанья встретится с Веттори.

В прошлом соперники уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.

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