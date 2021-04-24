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Наркоторговца, выдававшего себя за Макгрегора, посадили почти на три года

Наркоторговца, выдававшего себя за Макгрегора, посадили почти на три года
Бокс/ММА / UFC 0

34-летний Марк Най был арестован в феврале 2021 года при попытке избавиться от наркотиков и нескольких мобильных телефонов. Полицейским он представился бойцом UFC Конором Макгрегором, сообщает Daily Mal Online. Действительно, Най и Макгрегор довольно похожи.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Daily Mail.

Наркоторговец активно эксплуатировал имя известного бойца. Так, у злоумышленника обнаружили многочисленные визитки с именем Макгрегора.

В итоге суд признал Марка виновным в наркоторговле и управлении автомобилем без прав и страховки. Мужчину приговорили к тюремному заключению сроком на два года и девять месяцев.

Следующим соперником Макгрегора должен стать Дастин Порье. Соперники намереваются провести уже третий бой.

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