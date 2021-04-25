Крис Вайдман сломал ногу о соперника на 17-й секунде боя

Американский боец Крис Вайдман сломал ногу в поединке с соотечественником Юрайей Холлом на UFC 261 в Джексонвилле (США).
Инцидент произошёл на 17-й секунде боя. Вайдман пробил лоукик и сломал ногу о соперника, после чего не смог продолжить поединок. В итоге встреча завершилась победой Холла.
«Я уже знаю, что Вайдман будет делать в реванше. Этот чувак ни за что не будет драться со мной в стойке. Я не осуждаю его за это, но он ни за что не пойдет со мной в размен. Это придает мне мотивации. Я тренировался, но главное – быть сдержанным и сфокусированным – когда сохраняю оба этих качества, я опасен. Я выйду, чтобы избить Вайдмана. Это моя цель, мой план на бой, мой образ мышления», – говорил перед боем Холл.
Отметим, что это был реванш бойцов. В сентябре 2010-го победа досталась Вайдману. Отметим, в 2013 году Вайдман завоевал чемпионский пояс промоушена в среднем весе.
В главных поединках UFC 261 защиты титулов проведут сразу три чемпиона организации: Камару Усман, Вэйли Жанг и Валентина Шевченко.
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