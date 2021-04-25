Шевченко победила Андраде на UFC 261 и защитила титул
Представительница Киргизии Валентина Шевченко 25 апреля защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Бой прошёл в рамках вечера UFC 261 в Джексонвилле (США).
Поединок был остановлен во втором раунде после серии ударов в партере — для киргизской спортсменки эта защита стала пятой.
В предыдущем бою вечера американский боец Крис Вайдман сломал ногу в поединке с соотечественником Юрайей Холлом. Инцидент произошёл на 17-й секунде боя. Вайдман пробил лоукик и сломал ногу о соперника, после чего не смог продолжить поединок. В итоге встреча завершилась победой Холла.
В главном событии вечера UFC 261 чемпион организации Камару Усман встретится с Хорхе Масвидалем.
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