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Шевченко победила Андраде на UFC 261 и защитила титул

Шевченко победила Андраде на UFC 261 и защитила титул
Бокс/ММА / UFC 0

Представительница Киргизии Валентина Шевченко 25 апреля защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Бой прошёл в рамках вечера UFC 261 в Джексонвилле (США).

Поединок был остановлен во втором раунде после серии ударов в партере — для киргизской спортсменки эта защита стала пятой.

В предыдущем бою вечера американский боец Крис Вайдман сломал ногу в поединке с соотечественником Юрайей Холлом. Инцидент произошёл на 17-й секунде боя. Вайдман пробил лоукик и сломал ногу о соперника, после чего не смог продолжить поединок. В итоге встреча завершилась победой Холла.

В главном событии вечера UFC 261 чемпион организации Камару Усман встретится с Хорхе Масвидалем.

UFC 2021. UFC 261, Джексонвилл, США
Валентина Шевченко (W) - Джессика Андраде
25 апреля 2021, воскресенье. 06:15 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
TKO
Джессика Андраде
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