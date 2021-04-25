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В UFC официально анонсировали бой Адесаньи и Веттори

В UFC официально анонсировали бой Адесаньи и Веттори
Бокс/ММА / UFC 0

В UFC официально анонсировали бой чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи с Марвином Веттори. Поединок состоится 12 июня на турнире UFC 263.

Публикация доступна на странице UFC в «Инстаграме».

В том же карде пройдёт второй бой Дейвисона Фигейреду и Брэндона Морено.

Предполагалось, что соперником Адесаньи станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, поэтому Исраэль встретится с Веттори.

В прошлом соперники уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.

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