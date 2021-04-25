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Ломаченко проведёт бой с Накатани 26 июня

Ломаченко проведёт бой с Накатани 26 июня
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко проведёт бой с Масайоши Накатани 26 июня в Лас-Вегасе (США), сообщает ESPN.

О возможности организации боя Ломаченко и Накатани говорил промоутер Боб Арум, представляющий интересы украинского боксёра.

В 2019 году Накатани потерпел поражение в поединке с Теофимо Лопесом. Ломаченко в последнем бое также уступил Лопесу, лишившись шанса завоевать титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. После этого Ломаченко неоднократно говорил о желании провести бой-реванш с Теофимо.

Ломаченко продолжает набирать форму после травмы плеча, полученной ещё до поединка с Теофимо Лопесом. Напомним, что повреждение привело к операции, которую украинец перенёс уже после неудачного поединка с американцем гондурасского происхождения.

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