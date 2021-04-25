Дана Уайт рассказал о состоянии Криса Уайдмана
Президент UFC Дана Уайт поделился информацией о состоянии здоровья бывшего чемпиона лиги в среднем весе Криса Уайдмана.
«Сейчас он стабилен. Утром его ждёт операция», — сказал функционер на пресс-конференции.
Напомним, ранним утром 25 апреля по московскому времени Крис Уайдман выступил на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Боец встретился с Юрайей Холлом. На старте встречи Крис пробил лоу-кик и сломал ногу о ногу соперника. Уайдман покинул октагон на носилках.
Крис проводил первый поединок после победы над Омари Ахмедовым. В результате травмы ему зачли поражение техническим нокаутом. Холл же стал первым бойцом в истории UFC, которому удалось завоевать победу, не выбросив ни единого удара.
Экс-чемпион UFC получил ужасную травму. Уайдман сломал ногу пополам! Видео
Крис понял, что случилось, только тогда, когда не смог встать на канвас. Жесть!
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