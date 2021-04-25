Андерсон Силва обратился к Крису Уайдману после того, как тот получил перелом ноги

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва обратился к другому экс-чемпиону лиги Крису Уайдману, который на турнире UFC 261 получил перелом ноги, пробивая лоу-кик в поединке с Юрайей Холлом. Ирония в том, что в 2013 году Силва получил перелом в таких же обстоятельствах в поединке с самим Уайдманом.

«Выражаю глубочайшее и искреннее сочувствие, чемпион. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Желаю всей твоей семье любви, лёгкости и знаний. Фанатов нашего спорта попрошу уважать этого невероятного воина, и давайте ему пожелаем полного и скорого выздоровления. Крис, пусть бог благословит тебя и твою семью», — написал Силва на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Андерсона Силвы в социальной сети.