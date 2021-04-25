Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дана Уайт: Валентина Шевченко в бою с Андраде была словно демон

Дана Уайт: Валентина Шевченко в бою с Андраде была словно демон
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт восхитился выступлением чемпионки лиги в наилегчайшем весе Валентины Шевченко на турнире UFC 261.

«Она выглядела по-настоящему злой. Она была бешеной. Мне понравился этот поединок. Шевченко сегодня была чёртовым, яростным демоном. Она выглядела потрясающе. Это было одно из лучших выступлений в её карьере», — сказал функционер на пресс-конференции после турнира UFC 261.

Напомним, ранним утром 25 апреля Шевченко выступила на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). В основном карде шоу она встретилась с экс-чемпионкой промоушена в минимальном весе Джессикой Андраде. Шевченко доминировала на протяжении поединка и оформила досрочную победу во втором раунде. Это была пятая успешная защита титула для неё.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021