Дана Уайт: Валентина Шевченко в бою с Андраде была словно демон
Президент UFC Дана Уайт восхитился выступлением чемпионки лиги в наилегчайшем весе Валентины Шевченко на турнире UFC 261.
«Она выглядела по-настоящему злой. Она была бешеной. Мне понравился этот поединок. Шевченко сегодня была чёртовым, яростным демоном. Она выглядела потрясающе. Это было одно из лучших выступлений в её карьере», — сказал функционер на пресс-конференции после турнира UFC 261.
Напомним, ранним утром 25 апреля Шевченко выступила на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). В основном карде шоу она встретилась с экс-чемпионкой промоушена в минимальном весе Джессикой Андраде. Шевченко доминировала на протяжении поединка и оформила досрочную победу во втором раунде. Это была пятая успешная защита титула для неё.
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