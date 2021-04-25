Ник Диас намерен вернуться в UFC

Бывший чемпион Strikeforce и экс-претендент на титул чемпиона UFC Ник Диас намерен возобновить карьеру. Об этом рассказал президент UFC Дана Уайт.

«Ник Диас прибыл на турнир потому, что хочет возобновить карьеру. Сейчас он меня ждёт для переговоров. Я не знаю, когда это случится и кто может стать его соперником. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 261.

Ник Диас последний раз бился в январе 2015 года. Тогда он проиграл решением судей Андерсону Силве. После ту схватку признали несостоявшейся, так как оба бойца провалили допинг-тесты. Напомним, младший брат Ника, Нэйт, уже в скором времени проведёт поединок с британцем Леоном Эдвардсом.